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Коммунисты готовы идти на выборы: политическая партия представили документы в Севгоризбирком
фото: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

Коммунисты готовы идти на выборы: политическая партия представили документы в Севгоризбирком

Опубликовал: КрымPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:36 02.07.2024

1 июля 2024 года Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) приняла документы, представленные Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ для заверения списка из 24 кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

В течение трех дней со дня приема документов СГИК примет решение о заверении списка кандидатов, либо об отказе в заверении.

Прием избирательных документов осуществляла Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представляемых уполномоченными представителями избирательных объединений в Севгоризбирком.

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольского горизбиркома

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