Комплексные кадастровые работы в Крыму и Севастополе — что нужно знать

Как и в других регионах России, проведение комплексных кадастровых работ (ККР) – неотъемлемая часть процесса обновления и уточнения данных Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Инициатором этих работ в Республике Крым выступает Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым (МИЗО), в городе Севастополь — Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя (ДИЗО), а исполнителем – ППК Роскадастр по Краснодарскому краю.

Рассмотрим, как правообладателю недвижимости следует действовать в ходе проведения ККР.

Этап 1: Извещение о начале работ

Первым шагом является получение извещения от исполнителя ККР. Извещение направляется правообладателям на электронную почту и Госуслуги. Важно регулярно проверять свою электронную почту. Информация о начале работ также публикуется на официальных сайтах Госкомрегистра, МИЗО, Севреестра и ДИЗО. Рекомендуется отслеживать эти ресурсы для получения актуальной информации.

Этап 2: Уточнение границ земельного участка и расположенных на нем объектов капитального строительства

Ключевой момент ККР – уточнение границ земельных участков. В процессе этой процедуры площадь участка может измениться. Законодательство устанавливает допустимые пределы изменения площади: уменьшение или увеличение не должно превышать 10% от площади, указанной в ЕГРН. Если же площадь уменьшилась или увеличилась более чем на 10%, ситуация существенно меняется.

Этап 3: Согласие на изменение площади более чем на 10%

В случае, когда площадь участка изменяется более чем на 10%, включение сведений об этом участке в карт-план территории возможно только с письменного согласия правообладателя. Это согласие должно быть оформлено надлежащим образом и приложено к карт-плану территории. Отсутствие такого согласия автоматически приостанавливает государственный кадастровый учет. Поэтому, крайне важно внимательно изучить результаты ККР и принять взвешенное решение. Если вы не согласны с результатами измерений, необходимо обратиться в МИЗО (Республика Крым) или ДИЗО (Севастополь) для представления мотивированного возражения.

Этап 4: Действия правообладателя

Правообладатель не может препятствовать проведению ККР. Это установлено законодательством. Однако, правообладатель имеет право:

запрашивать информацию и документацию у исполнителя работ,

ознакомиться с результатами ККР и проверить их на соответствие действительности,

обжаловать результаты.

При возникновении вопросов или сложностей рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу или кадастровому инженеру. В заключение, активная позиция правообладателя и своевременное ознакомление с информацией о ККР – залог успешного и безболезненного завершения процесса обновления данных ЕГРН. Внимательно изучайте всю поступающую информацию и не стесняйтесь обращаться за разъяснениями к компетентным органам, — цитирует пресс-служба начальника отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по РК и Севастополю Юлия Изосимину.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по РК и Севастополю

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