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Кому-то придется ответить за свои слова. На Украине Зеленского призвали «применить силу» к Крыму
На фото Reuters тот самый Климкин

Кому-то придется ответить за свои слова. На Украине Зеленского призвали «применить силу» к Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 10.06.2020

Либеральная риторика на тему «Крым вернется» в исполнении президента Украины Владимира Зеленского не устраивает «коршунов»-патриотов «нэньки». Вот и экс-глава МИД Украины Павел Климкин отреагировал на заявление президента страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым. Он призвал Зеленского не смотреть через «розовые очки». Климкин уверен, что Россия добровольно никогда не откажется от полуострова.

Владимир Зеленский говорит, что россиянам будет стыдно за оккупацию Крыма. Не в этой России, не нужно смотреть на мир через розовые очки. Крым можно только отобрать — никто в России добровольно его не отдаст, – написал Климкин в своем Twitter.

Дипломат, «не фильтрующий базар», — либо пьяный дипломат, либо глупый дипломат. Климкина спасет разве что «устоявшийся» имидж и приставка «экс». Но симптоматично, что «оторванные от кормушки» политики «незалежной» резко переметнулись вправо.

Но ведь провокация? Однозначно. Очередной призыв к «насильственному возвращению» Крыма должен быть услышан в Москве.

Кому-то придется ответить за свои слова. На Украине Зеленского призвали «применить силу» к Крыму

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