«Кому война, кому мать родная». Как в Крыму будут бороться с необоснованным повышением цен

Нарушителей будут штрафовать.

В Крыму разработан порядок реагирования на необоснованное повышение цен торговыми сетями и рынками на продовольственные товары и товары первой необходимости, который включает в себя систематический мониторинг ценообразования на социально значимую группу товаров в торговых сетях и на рынках муниципальных образований. Об этом рассказал глава Правительства Республики Юрий Гоцанюк.

Порядком предусмотрен ряд санкций в отношении субъектов предпринимательской деятельности за необоснованное повышение цен на продовольственные товары, а также товары первой необходимости путем осуществления проверочных мероприятий со стороны Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и г.Севастополю. Данными мерами предусмотрено наложение штрафа на недобросовестного предпринимателя вплоть до принудительного прекращения предпринимательской деятельности, — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Правительства сообщил, что между Советом министров Республики Крым и субъектами системы розничной торговли будет подписан Меморандум о сотрудничестве. Подписантами выступят крупные торговые сети полуострова:

Основная цель — минимизация торговой наценки на социально-значимую группу товаров.

По словам премьера власти на местах поводят ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары.

Ежедневный отчет с фотофиксацией будет направляться в оперативный штаб Симферополя, — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель Совета министров РК сообщил, что особое внимание также уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических мероприятий. Все торгующие на рынках обязаны соблюдать масочный режим, регулярную санитарную уборку и дезинфекцию торговых мест.