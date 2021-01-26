Конечно, «для себя», а как же иначе… В Крыму полиция изъяла у двоих сельчан 20 кг марихуаны

Сотрудники полиции в Симферопольском районе изъяли почти 20 кг марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым в селе Пожарское Симферопольского района задержали двух подельников в возрасте 37 и 34 лет, занимавшихся культивированием и хранением растительных наркотиков. Стражами порядка проведен осмотр территории частного домовладения, в котором изъято вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета в свернутом виде со специфическим запахом. Согласно заключения эксперта, предоставленное вещество является частями растений конопля общей массой почти 20 килограммов, что, согласно действующему законодательству, соответствует крупному размеру, — говорится в сообщении.

Как пояснили подозреваемые, наркотическое средство они вырастили на приусадебном участке, после чего хранили для личного употребления.

Отделом МВД России по Симферопольскому району в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.