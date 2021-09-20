Конечно же, с целью личного употребления. В Симферополе — два случая задержания с наркотиками «на руках»

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России в Симферополе задержаны двое мужчин подозреваемых в хранении наркотических средств.

В первом случае подозреваемым оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за кражи, состоящий под административным надзором житель Красногвардейского района Республики Крым, у которого в рюкзаке обнаружено и изъято растение — марихуана. Во втором случае задержан 32-летний местный житель, у которого также в рюкзаке выявлен и изъят сверток бумаги, в котором находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли. Задержанные пояснили, что наркотические средства хранили с целью личного употребления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Согласно заключения экспертизы вещества являются частями наркосодержащего растения конопля.

Следователями отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех и десяти лет.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям региона и прибывшим на отдых в Крым: в случае, если вы обладаете какой-либо информацией о незаконном обороте наркотиков, а также о лицах, которые причастны к незаконному обороту наркотиков, сообщите об этом в полицию-прямая линия «102» работает круглосуточно.