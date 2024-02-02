Конкурс «Крым в моем сердце»: путёвки на отдых за лучшие фото к 10-летию Крымской весны

К 10-летию воссоединения Крыма с Россией стартовал конкурс фоторабот для фотографов и любителей «Крым в моем сердце». Организатор фотоконкурса – министерство курортов и туризма Республики Крым – подарит за лучшие фотоработы сертификаты на отдых в отелях Крыма. Генеральный информационный партнер фотоконкурса – информационное агентство ТАСС.

Мы хотим, чтобы этой весной Крым звучал в сердце каждого россиянина. Патриотизм и чувство сопричастности ко всем событиям, которые происходят в нашей стране, невозможны без Крыма, без понимания его истории и культуры. Наш конкурс направлен на самую широкую аудиторию как участников, так и зрителей. В дни празднования Крымской весны мы покажем лучшие кадры уникального природного и культурного наследия полуострова, – отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Участникам фотоконкурса – профессиональным фотографам и любителям – при помощи фотографии предлагается рассказать о своем отдыхе или жизни в Крыму, любимых местах и достопримечательностях. На конкурс могут быть представлены фотографии себя в путешествии по Крыму, людей, друзей, членов семьи на отдыхе, отражающие яркие эмоции и незабываемые моменты, фотографии природных и культурно-исторических достопримечательностей.

Конкурс проводится в двух категориях по двум номинациям. Эксперты выберут четырех победителей в категориях: профессиональные и любительские фотографии в номинациях «Я и Крым» и «Из Крыма с любовью». Также будет определен победитель специальной номинации «Народный выбор» путем проведения интернет-голосования.

Оценивать фотоработы будет конкурсный комитет, сформированный из представителей минкурортов Крыма, ТАСС, «Русского Радио», проекта «VK Места», арт-кластера «Таврида», а также экспертов, искусствоведов, главных редакторов СМИ, профессиональных фотографов, блогеров. Возглавит конкурсный комитет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Сбор заявок и фоторабот продлится до 1 марта 2024 года. Подробности участия, положение о конкурсе и заявка размещены на Туристическом портале Крыма Travel Crimea.