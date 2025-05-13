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Конкурс на награду «Знание.Премия» расширяется. Севастопольцев приглашают к участию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Конкурс на награду «Знание.Премия» расширяется. Севастопольцев приглашают к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:16 13.05.2025

Общество «Знание» объявило о нововведениях в конкурсе на соискание главной просветительской награды страны Знание.Премия.

Среди них региональные церемонии награждения, участие соотечественников за рубежом и сертификаты для каждого соискателя. Заявки на пятый сезон принимаются до сентября на сайте проекта. За награду теперь смогут побороться и граждане России, проживающие за рубежом. Наравне со своими соотечественниками они могут стать просветителями года в 15 сферах.

В 2025 году впервые пройдут региональные церемонии награждения Знание.Премия: в Севастополе определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года. Главный критерий — вклад в просветительскую деятельность региона. Победители получат наградные кубы Знание.Премия.

С каждым годом на награду Знание.Премия претендует все больше широко известных просветителей и всероссийских проектов. Наряду с ними заявки подают талантливые люди на местах, чей вклад в развитие родного региона тоже должен быть отмечен. Поэтому мы учредили специальные региональные награды, которые возможно получить, даже не попав в федеральный шорт-лист. Могу с уверенностью сказать, что в юбилейный сезон проекта Знание.Премия мы наградим рекордное количество соискателей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя генерального директора Российского общества «Знание» Кирилла Хвиль.

Федеральный шорт-лист будет сформирован Экспертным советом. Впервые в состав совета войдут представители всех 89 субъектов РФ: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве.

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Впервые все соискатели, успешно заполнившие заявку, получат сертификаты об участии. Для этого им надо пройти техническую экспертизу, корректно описав охват, социальную значимость и уникальность своей просветительской деятельности.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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