Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в 22 округах Херсонской и Запорожской областей
17:09 22.10.2025
25 ноября 2025 состоится конкурс на замещение 36 вакантных должностей нотариусов в 22 нотариальных округах Херсонской области. Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение 12 вакантных должностей нотариусов в 8 нотариальных округах Запорожской области, который запланирован на 17-18.12.2025.
Информируем, что срок подачи документов лиц, желающих принять участие в конкурсе на замещение должностей нотариусов в Херсонской области, заканчивается 24.10.2025.
