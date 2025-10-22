Конкурс на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в 22 округах Херсонской и Запорожской областей﻿

25 ноября 2025 состоится конкурс на замещение 36 вакантных должностей нотариусов в 22 нотариальных округах Херсонской области. Также в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение 12 вакантных должностей нотариусов в 8 нотариальных округах Запорожской области, который запланирован на 17-18.12.2025.

Информируем, что срок подачи документов лиц, желающих принять участие в конкурсе на замещение должностей нотариусов в Херсонской области, заканчивается 24.10.2025. Узнайте больше: Стартовал конкурс «Профессиональный юрист» в Крыму и Севастополе! Выбирайте свой регион — и выигрывайте отдых на двоих!﻿ источник: Нотариальная палата города Севастополя

