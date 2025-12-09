Конкурс на замещение вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой на территории ЛНР

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Луганской Народной Республике (далее — Управление) в связи с наличием вакантных должностей нотариусов, учрежденных Указом Главы Луганской Народной Республики от 02.02.2023 № УГ-90/23 «Об определении пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории Луганской Народной Республики», прекращением полномочий нотариусов, занимающихся частной практикой в Краснолучском городском нотариальном округе, в Антрацитовском горрайонном нотариальном округе, и открытием вакантных должностей нотариусов в вышеуказанных нотариальных округах, с учетом письма Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Донецкой Народной Республике от 19.11.2025 № 80/04-3871/25, объявляет о проведении конкурса на замещение следующих вакантных должностей нотариусов, занимающихся частной практикой на территории Луганской Народной Республики.

Конкурс будет проведен 26 февраля 2026 года в 10 часов 00 минут. Место заседания конкурсной комиссии — помещение Нотариальной палаты Луганской Народной Республики по адресу: г. Луганск, ул. Демехина, д. 20, пом. 63. Узнайте больше: Развод разводов, но долги - общие: Верховный суд обязал экс-супругов заплатить за ремонт общего жилья поровну﻿ Прием документов для участия в конкурсе осуществляется секретарем конкурсной комиссии Каюдой Тамарой Леонидовной с 15 января 2026 года по 29 января 2026 года включительно. ОБЪЯВЛЕНИЕ

Просмотры: 11