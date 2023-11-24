Конкурс «Профессиональный юрист Севастополя» 2023: о победителях III тура

23 ноября 2023 года прошёл третий тур VII конкурса «Профессиональный юрист Севастополя». В рамках этого этапа практикующие юристы, а также студенты профильных специальностей готовили ответы на конкурсные задания для своей номинации.

Третий этап конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» состоялся в очном формате, где каждый участник смог лично познакомиться с членами жюри и показать свои профессиональные знания.

После этапа подготовки каждый участник защитил свои ответы перед членами жюри, смог лично ответить на все дополнительные вопросы и показать свои профессиональные навыки. Напомним, что среди номинаций были заявлены:

государственно-правовая;

уголовно-правовая;

гражданско-правовая;

Вопросы для каждой номинации отличались, были заранее подготовлены компетентными и опытными членами жюри в соответствии со спецификой отдельного направления. Члены жюри также опирались на личную практику, чтобы сделать задания более интересными и приближёнными к жизни. Каждый участник сделал всё, что в его силах, имена победителей определены и остался последний этап — торжественное награждение, — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

Важно! Имена всех победителей будут объявлены на праздничном мероприятии, которое пройдёт в торжественной обстановке, там каждый конкурсант получит подарки от компании «Ваш Консультант». Приглашаем всех участников III тура конкурса «Профессиональный юрист Севастополя» на торжественное вручение, которое пройдёт 5 декабря в 15.00 в гостинице «Севастополь».

На мероприятии каждый конкурсант сможет в неформальной обстановке пообщаться с другими участниками, членами жюри, сделать памятные фото и получить заслуженные призы. Напоминаем имена участников, прошедших в третий тур и приглашённых на торжественное награждение в прошлой статье. Поздравляем финалистов и желаем прекрасно провести время на торжественном награждении!

Информация об итогах и имена победителей публикуются:

источник: Нотариальная палата города Севастополя