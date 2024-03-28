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Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». Как принять участие крымчанам

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». Как принять участие крымчанам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:01 28.03.2024

Крымские работодатели приглашаются к участию в региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В 2024 году конкурс проводится по 17 номинациям.

Срок принятия заявок для участия в конкурсе – до 1 мая 2024 года, заявки (с пакетом документов) на участие в региональном этапе конкурса необходимо подать в электронном кабинете ПИК «Мониторинг».

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов, способствующих созданию позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие, — рассказали организаторы.

На особом контроле номинации конкурса: «За поддержку работников-многодетных родителей и их детей в организациях производственной/непроизводственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной/непроизводственной сферы».

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Опыт победителей данных номинаций конкурса на федеральном уровне планируется включить в рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также отразить в докладе Президенту Российской Федерации по вопросу поддержки работодателями работников с семейными обязанностями, многодетных работников.

Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Конкурсы и мероприятия». Контактный телефон: + 7 (3652) 54-46-53, отдел развития социального партнерства и трудовых отношений управления по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты РК. 

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