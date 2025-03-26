Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности»: работодателей Крыма приглашают

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и выявление лучших социальных проектов, способствующих созданию позитивного социального имиджа.

Проведение конкурса – это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

В 2025 году конкурс проводится по 17 номинациям.

Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Конкурсы и мероприятия».

Заявки с пакетом документов на участие в региональном этапе конкурса необходимо подать в электронном кабинете ПИК «Мониторинг» до 1 мая 2025 года. Контактный телефон: + 7 (3652) 54-46-53, отдел развития социального партнерства и трудовых отношений управления по вопросам оплаты труда, социального партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

источник: по информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты РК