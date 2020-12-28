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 Конституционный суд РФ признал законными запреты на передвижение из-за COVID-19
Иллюстрация: betexion, pixabay.com

Конституционный суд РФ признал законными запреты на передвижение из-за COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:21 28.12.2020

Конституционный суд РФ разрешил властям ограничивать свободу перемещения граждан, если этого требует безопасность и здоровье общества. Соответствующее постановление вынесено после проверки постановления губернатора Московской области, определившего для региона список мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Как пишет «Российская газета», постановлением от 12 марта 2020 года № 108-ПГ на территории Московской области был введен ряд ограничений, в том числе запрет на свободное перемещение, если оно не связано с производственной или иной необходимостью. Однако житель подмосковного Протвино Сергей Пантюхов проигнорировал запрет, о чем был составлен административный протокол.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения довольно широкое усмотрение суда — предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей. Однако Протвинский городской суд Московской области не смог однозначно ответить, имеет ли он право наказать Пантюхова, и с целью «исключить необоснованное привлечение гражданина к административной ответственности» обратился в Конституционный суд.

Противоречие, на первый взгляд, существенное: статья 55 Конституции РФ говорит о том, что ограничение конституционного права человека должно быть прямо оговорено в законе, в то время как постановление руководителя субъекта РФ таковым не является.

Однако судьи Конституционного суд РФ проанализировали ситуацию с точки зрения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами отдельного человека. В данном случае, полагают они, более значимы и первичны интересы общества в целом, оспоренная норма признана не противоречащей Основному закону страны.

Установление этого положения было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве, — указал Конституционный суд РФ.

Таким образом, создан прецедент, по которому любые запреты и ограничения на передвижения (внутри регионов, между регионами) признаются законными. Конечно, если они связаны с заботой о здоровье сограждан.

Конституционный суд РФ признал законными запреты на передвижение из-за COVID-19

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