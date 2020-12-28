 Конституционный суд РФ признал законными запреты на передвижение из-за COVID-19

Конституционный суд РФ разрешил властям ограничивать свободу перемещения граждан, если этого требует безопасность и здоровье общества. Соответствующее постановление вынесено после проверки постановления губернатора Московской области, определившего для региона список мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.
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Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения довольно широкое усмотрение суда — предупреждение или штраф от одной до 30 тысяч рублей. Однако Протвинский городской суд Московской области не смог однозначно ответить, имеет ли он право наказать Пантюхова, и с целью «исключить необоснованное привлечение гражданина к административной ответственности» обратился в Конституционный суд.
Противоречие, на первый взгляд, существенное: статья 55 Конституции РФ говорит о том, что ограничение конституционного права человека должно быть прямо оговорено в законе, в то время как постановление руководителя субъекта РФ таковым не является.
Однако судьи Конституционного суд РФ проанализировали ситуацию с точки зрения конституционно приемлемого баланса между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами отдельного человека. В данном случае, полагают они, более значимы и первичны интересы общества в целом, оспоренная норма признана не противоречащей Основному закону страны.
Установление этого положения было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета, допуская возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве, — указал Конституционный суд РФ.
Таким образом, создан прецедент, по которому любые запреты и ограничения на передвижения (внутри регионов, между регионами) признаются законными. Конечно, если они связаны с заботой о здоровье сограждан.
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