Конституционный суд о спорном имуществе, регистрации по месту жительства и наследстве

Наличие у гражданина регистрации по месту жительства в жилом помещении, которое входит в наследственную массу, не подменяет тех способов принятия наследства, которые предусмотрены положениями ГК РФ. Однако когда регистрация по месту жительства сохраняется после истечения срока принятия наследства вплоть до момента возникновения спора, касающегося статуса этого жилого помещения как выморочного имущества, и при этом из обстоятельств дела следует, что гражданин исходил из сохранения своих прав на жилье и не предпринимал действий, явно свидетельствующих об отказе от принятия наследства, наличие у него регистрации по месту жительства может — в совокупности имеющихся доказательств — свидетельствовать о намерении гражданина владеть и пользоваться данным жилым помещением.

Если правовой спор не принявшего наследство в установленном порядке гражданина, который был призван к наследованию по закону после смерти собственника жилого помещения или доли в праве собственности на него (либо после смерти также не принявшего наследство в установленном порядке лица, которое было призвано к наследованию после смерти такого собственника), с публично-правовым образованием, рассматривающим данное жилое помещение как выморочное, возник по прошествии длительного времени со дня истечения срока для принятия наследства, то обстоятельство, что на дату открытия наследства такой гражданин был законно зарегистрирован в этом жилом помещении и оставался зарегистрированным в нем на момент возникновения соответствующего спора, должно быть учтено судом при его разрешении в качестве основания для того, чтобы считать гражданина принявшим наследство.

Согласно ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества. Если лицо не принимало наследство, избегая исполнения обязательств перед кредиторами наследодателя или своими кредиторами, но впоследствии решило оформить свои права на имущество, то такое поведение, как имеющее целью воспрепятствовать реализации прав иных лиц, содержит в себе признаки несправедливости и потому не может получать правовую защиту по смыслу Конституции РФ.

Таким образом, пункт 1 статьи 1152 и пункт 2 статьи 1153 ГК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 27.05.2024 N 25-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1152 и пункта 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д.В. Простякова».

источник: КонсультантПлюс