Концепцию развития музея-заповедника «Неаполь Скифский» в Симферополе разработают к концу 2024 года

Документ предполагает создание Автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым «Неаполь Скифский», которая будет проводить мероприятия по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Крым, в том числе Историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский» в Симферополе.

Сергей Аксёнов поблагодарил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона за активную деятельность по восстановлению исторических памятников. Благодаря поддержке Президента, Максима Станиславовича Орешкина, который является попечителем, и федеральным органам власти мы реализуем программу по возрождению исторических памятников в Крыму. Уверен, совместно мы осуществим и проект по восстановлению комплекса «Неаполь Скифский», – заявил Глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов сообщил, что концепция развития музея-заповедника «Неаполь Скифский» будет представлена и согласована с Главой государства к концу года.

В Крыму более 4,5 тысячи памятников истории и культуры, которые требуют реставрации, восстановления и сохранения для будущих поколений. Их возрождение – это одна из важных задач государственной политики. Создание современной инфраструктуры сделает эти объекты доступными и привлекательными для гостей, что позволит включить их в существующие и новые туристические маршруты, – подчеркивает Глава республики.

В свою очередь, Владыка Тихон отметил, что АНО «Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым «Неаполь Скифский» будет заниматься реставрацией и возрождением всех памятников на территории Крыма.

В Крыму многие храмы, монастыри, памятники архитектуры сохранены и отреставрированы. Это огромный труд. Однако остались памятники, которые мы должны сохранить для будущих поколений. АНО «Неаполь Скифский» будет заниматься реставрацией и возрождением тех памятников, которые очень нуждаются в нашем участии. Это и древние храмы, и новое строительство на Неаполе Скифском. Это удивительное место, которое требует и труда археологов, и строительства интереснейшего комплекса, что будет привлекать посетителей и станет одной из достопримечательностей Симферополя и Крыма, – заявил Владыка.

СПРАВКА. Неаполь Скифский – древний город, одна из скифских царских крепостей в Крыму, столица позднескифского государства. Неаполь расположен в юго-восточной части города Симферополя на возвышении Петровские скалы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым