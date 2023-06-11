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Корабль Черноморского флота отразил атаку вражеских безэкипажных катеров
Скриншот: МО РФ

Корабль Черноморского флота отразил атаку вражеских безэкипажных катеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:15 11.06.2023

ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота. Инцидент зафиксирован в 300 км юго-восточнее Севастополя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря, — сообщили в российском военном ведомстве.

Экипаж в ходе отражения атаки уничтожил все катера огнем из штатного вооружения. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил.

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Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, — проинформировали в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что в ходе атаки сегодня ночью, «как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США».

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