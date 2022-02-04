Коричник — лекарственные свойства и применение в медицине

Коричник китайский это вечнозеленое дерево, высота которого варьируется в пределах от 7 до 15 метров. В среднем деревья не превышают 8-9 метров. На четырехгранных стеблях с тупыми гранями располагаются овальные кожистые листья длиной приблизительно 10 см. Они имеют углубленные дуговидные жилки. Сверху листья зеленые, а снизу всегда сероватые. Красивые мелкие цветки элегантно собраны в небольшие зонтиковидные соцветия на концах ветвей. Они расположены в пазухах листьев.

Простой чашечковидный околоцветник простой обладает беловато-зеленым оттенком. Он отличается мясистой консистенцией и состоит из шести листочков. Тычинок зачастую не больше 10 штук. Плод такого необыкновенного растения представлен яйцевидной костянкой, которая может похвастаться светло-коричневой ребристой косточкой веретеновидной формы.

Основными природными местообитаниями такого замечательного коричника считаются влажные тропические леса, поскольку в этих районах среднегодовая температура составляет приблизительно 26 °C тепла. Размножение растения осуществляется отводками и семенами.

Коричник — полезные свойства

Основными действующими веществами коричника можно назвать дубильные вещества и слизи, а также особое эфирное масло с содержанием коричного альдегида. Многочисленные препараты на основе такого растения показаны при оральном кандидозе резистентных форм у всех ВИЧ-инфицированных пациентов. Длительное употребление коричных препаратов существенно уменьшает концентрации триглицеридов, глюкозы и холестерина. Подтверждена эффективность при лечении диабета второй степени. Высокая фунгицидная активно­сть

В коричнике китайском содержатся:

эвгенол (до 10%);

эфирное масло (от 0,5% до 1%);

альдегид коричной кислоты;

дубильные вещества;

клетчатка;

флавоноиды;

древесный спирт;

микроэлементы: магний, калий, железо, цинк, медь, марганец, селен;

бета-кариофиллен;

циннамальдегид;

линалоол;

дисахариды;

витамины А, С, Е, РР, группы В.

Многочисленные препараты показаны в качестве отличного тонизирующего средства. Они эффективны при потере аппетита, замечательно снимают усталость, а также убыстряют циркуляцию крови. Такие великолепные общеукрепляющие средства помогут остаться здоровым в период массовых простудных заболеваний. При гипертонии рекомендуют употреблять обычную корицу в сочетании с простоквашей.

Следует упомянуть, что нередко прописывают лекарственные препараты с содержанием коричника при фригидности, импотенции, болях в коленях и по­яснице, а также при почечной недостаточности и одышке.

Благодаря эвгенолу и другим целебным компонентам, коричник оказывает действие:

противобактериальное;

противовоспалительное;

антигрибковое;

антикоагулянтное (снижающее вязкость крови);

стимулирующее пищеварение и аппетит;

разогревающее;

ветрогонное и препятствующее брожению в кишечнике;

сосудоукрепляющее;

сосудорасширяющее.

Коричник является чудодейственным средством для лечения язв в горле, при дисменорее, аменорее и метеоризме. Он незаменим для избавления от частых головокружений, при воспалительных процессах глаз, при опасных сердечных болях, при тошноте и рвоте. Необходимо упомянуть, что коричник обладает спазмолитическими и тонизирующими, а также антисептическими и противорвотными свойствами. Он превосходно улучшающее пищеварение и служит профилактикой от простуд. Коричное масло считается чудесным желудочным средством.

Эфирное масло и различные экстракты растения практически всегда находятся в мазях особого согревающе-раздражающего действия. Специальные коричные капли показаны при обильных менструациях, а также способны быстро снять зубную боль. Помимо укрепления желудка и регуляции менструального цикла, растение существенно облегчает роды.

В восточной медицине коричник употребляется для улучшения самочувствия и повышения настроения. А также он является мощным противоядием, поскольку способен выводить гнилостные продукты из кишечника.

Коричник — применение в народной медицине

Чай из коры бесподобного коричного дерева показан при недостаточной секреции немаловажных пищеварительных соков, при метеоризме, при легких спастических состояниях кишечника, а также при чувстве переполненности желудка. Для приготовления такого замечательного напитка потребуется 1 ч.л. измельченной коры, которую следует залить стаканом довольно горячей воды. Средство должно настаиваться не менее 25 минут. Оптимальная дозировка предусматривает употребление трех чашек в сутки перед каждым приемом пищи.

Чем еще полезна коричник:

Экстракты применяют при профилактике и лечении респираторных заболеваний . Причем рекомендуют совмещать прием внутрь и использовать для ингаляций.

. Причем рекомендуют совмещать прием внутрь и использовать для ингаляций. При сильных приступах кашля можно испробовать такой рецепт: смешать половину чайной ложечки порошка со столовой ложкой меда и принимать по четверти чайной ложки трижды в день. Запивать теплым молоком.

можно испробовать такой рецепт: смешать половину чайной ложечки порошка со столовой ложкой меда и принимать по четверти чайной ложки трижды в день. Запивать теплым молоком. При лечении заболеваний полости рта : коричная палочка, погруженная в теплую воду на несколько часов, помогает получить целебное полоскание при стоматите, генгивите, воспалении десен, плохом запахе изо рта.

: коричная палочка, погруженная в теплую воду на несколько часов, помогает получить целебное полоскание при стоматите, генгивите, воспалении десен, плохом запахе изо рта. Благодаря раздражающему воздействию коричного экстракта на кожные покровы и слизистую оболочку, ее часто используют, как согревающий элемент в составах мазей и кремов для лечения артритов, артрозов, растяжения, ушибов.

и кремов для лечения артритов, артрозов, растяжения, ушибов. Прием внутрь помогает наладить и улучшить пищеварение , укрепить стенки желудка, нормализовать аппетит.

, укрепить стенки желудка, нормализовать аппетит. Благодаря сосудорасширяющему воздействию, специя способна купировать головную боль , уменьшить тошноту.

, уменьшить тошноту. Сосудорасширяющее действие коричных препаратов используют для профилактики болезней половой сферы у мужчин .

. Профилактический прием коричного порошка помогает уменьшить боли при менструациях. Растение красная щетка также считается кладезем полезных элементов, способных вылечить многие гинекологические заболевания.

Коричный экстракт помогает снизить и нормализовать уровень сахара в крови . Доказано, что прием 1-2 чайных ложечек коричного порошка в день помогает снизить уровень сахара на 20-30%.

. Доказано, что прием 1-2 чайных ложечек коричного порошка в день помогает снизить уровень сахара на 20-30%. Прием специи с едой помогает пищеварению. Организм быстрее переваривает жирную пищу и нейтрализует вредные последствия сытного ужина.

В фитотерапии во Франции коричное дерево считается мощным афродизиаком, который сильно усиливает половое влечение. Растение показано при тревожных, астенических и серьезных депрессивных состояниях. Регулярный приём определенных препаратов поможет снизить интоксикацию после обильного употребления спиртных напитков. Достаточно принять пару капель масла вместе с ложкой меда. Масло также можно класть в чай при простудах и гриппе.

Для расслабления гладкой мускулатуры при спазмах рекомендуют принимать настой, состоящий из 1 грамма сухого порошка коричника и 150 мл воды. Суточная доза ни в коем случае не должна превышать более 4 граммов. Употреблять настой нужно всегда перед едой. При простудных заболеваниях вирусного характера такой настой можно добавлять в обычный чай.

Коричник — виды

Уникальное вещество кумарин содержат в разных количествах абсолютно все виды коричника.

Коричник китайский. Родиной данного вида является Южный Китай. Однако он культивируется и в Индонезии и в Лаосе. Для использования в лекарственных целях срезают кору небольшими полосками примерно один раз в 7-8 лет. Помимо этого после просушки кору можно применять в виде восхитительной приправы. Она имеет шероховатую поверхность красновато-коричневого оттенка. Толщина такой ароматной коры не может быть более 2 мм. Данный вид обладает весьма сладковатым терпко-вяжущим вкусом со жгучими нотками и резким ароматом.

Коричник камфорный. Такой вид дерева с корявым разветвленным стволом может достигать 40 метров в высоту и 5 метров в диаметре. Оно имеет невзрачные зеленоватые цветки, расположенные на длинной ножке. Пурпурные плоды всегда окружены интересным бокальчатым цветоложем. Такое вечнозеленое растение из семейства Лавровых цветет в мае и в июне. Оно часто встречается в Китае и Японии. На сегодняшний день культивируется на всем Черноморском побережье. Плод представлен сизоватой костянкой.

Коричник цейлонский. Название говорит само за себя, его родиной считается Цейлон. Для использования в виде приправы и для создания лекарственных препаратов снимают кору с дерева узкими длинными полосками. После сушки ломкая кора с нежным ароматом приобретает желтовато-коричневый оттенок. Вкус её жгучий и согревающий со сладковатыми нотками. Толщина пластин обычно не превышает 1 мм.

Противопоказания коричника

Язва кишечника или желудка являются главными противопоказаниями при употреблении. Более того, не рекомендуется использовать корицу при беременности. Побочные эффекты при длительном применении не известны, однако не следует самостоятельно завышать дозировки.

Применение в больших количествах нежелательно при:

беременности, так как может вызвать гипертонус матки;

аллергии на компоненты;

гипертонии;

повышенной нервной возбудимости;

язвенной болезни или повышенной чувствительности слизистой кишечника.

В концентрированном виде масло коричника может раздражать кожу и слизистые, провоцируя обильное потоотделение и сердцебиение. У некоторых людей при приеме растения возникает диарея.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!