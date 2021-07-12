Коронавирус в Крыму. Подхватил заразу 371 человек, семеро с болезнью не справились

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2927 человек, стационарное (covid и пневмония) — 2803.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 52434 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 45415, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.