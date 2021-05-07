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И еще 62 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму

Коронавирус в Крыму — статистика в республике держится на «около сотни» за сутки

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:29 07.05.2021

За 6 мая на территории Республики Крым зарегистрировано 102 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4 случая с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 82 выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за границы, — сообщил на своей странице в Фейсбук Глава РК Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2209 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 104 человек, выздоровевших за весь период – 38 067 человек.

Коронавирус в Крыму - статистика в республике держится на "около сотни" за сутки

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