Коронавирус – в рост? В Крыму за сутки зарегистрировано 953 случая заражения «ковидом»

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора за 10 марта в Крыму зарегистрировано 953 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 169 435 положительных на COVID-19.
За истекшие сутки госпитализировано 107 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 720 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 1240 человек, выздоровевших за весь период – 158 423.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.
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