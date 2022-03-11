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Коронавирус – в рост? В Крыму за сутки зарегистрировано 953 случая заражения «ковидом»

Коронавирус – в рост? В Крыму за сутки зарегистрировано 953 случая заражения «ковидом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:13 11.03.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора за 10 марта в Крыму зарегистрировано 953 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 169 435 положительных на COVID-19.

За истекшие сутки госпитализировано 107 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 720 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1240 человек, выздоровевших за весь период – 158 423.

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Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

Коронавирус – в рост? В Крыму за сутки зарегистрировано 953 случая заражения «ковидом»


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