Коронавирус в Севастополе — стабильно 60+

По состоянию на утро 27 февраля зарегистрированы 62 новых случая заболевания COVID-19.

109 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 82 до 93 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11891 человек. В настоящий момент выздоровели 10819 человек, 490 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением находится 640 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.