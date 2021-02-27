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Фото: fernandozhiminaicela, pixabay.com

Коронавирус в Севастополе — стабильно 60+

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:03 27.02.2021

По состоянию на утро 27 февраля зарегистрированы 62 новых случая заболевания COVID-19.

109 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 82 до 93 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11891 человек. В настоящий момент выздоровели 10819 человек, 490 умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

Под наблюдением находится 640 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

Коронавирус в Севастополе - стабильно 60+

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