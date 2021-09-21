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«Коронавирусная статистика» снова растет? В Крыму зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

«Коронавирусная статистика» снова растет? В Крыму зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:09 21.09.2021

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 274 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 20 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 274 случая новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 200 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, — написал Глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории Республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 816 человек.

Общее число заболевших – 76 236. Количество выздоровевших за сутки — 281 человек, выздоровевших за весь период – 65 603 человека. Число умерших от коронавирусной инфекции – 2 471 (11 человек скончались за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга, амбулаторное лечение (covid) проходят 4 653 человека, стационарное (covid и пневмония) – 2 854.

«Коронавирусная статистика» снова растет? В Крыму зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

«Коронавирусная статистика» снова растет? В Крыму зарегистрировано 274 новых случая COVID-19

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