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Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку

Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:47 16.12.2021

Ежегодный конкурс красоты «Мисс КФУ– 2021» прошёл в Крымском федеральном университете 15 декабря. Звание самой красивой студентки вуза с отрывом в три балла от ближайшей соперницы получила студентка Таврической академии КФУ Анастасия Лучкина, которая в прошлом году уже пробовала себя в конкурсе.

Было очень сложно решиться на новые кастинги. Это всегда сомнения, страх, боязнь, но при подготовке к финалу я подумала: «А почему бы и нет?». Сегодня всё получилось, и я безумно рада в этом году получить главную корону, – цитирует пресс-служба вуза Анастасию Лучкину.

Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку

Первой «Вице-мисс КФУ – 2021» стала студентка Медицинской академии Эльвиза Абдулаева. Звание второй «Вице-мисс КФУ – 2021» получила студентка Медакадемии Лина Ковалёва.

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Всего за титул «Мисс Крымский федеральный университет – 2021» боролись 14 участниц из разных структурных подразделений вуза.

фото: © Илья Гогунский / Пресс-служба Крымского федерального университета 

Корону забрала Анастасия Лучкина. В Крымском федеральном университете выбрали самую красивую студентку

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