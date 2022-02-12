Коровяк — лекарственные свойства и применение

Коровяк обыкновенный это полезное двулетним растением. Высота его прямостоячего стебля может достигать полутора метров. Крупные опушенные листья коровяка имеют продолговатую форму. Нежно-желтые цветки собраны в солидное колосовидное соцветие. Изящный трубчато-воронковидный венчик имеет опадающий вид. Пять приросших к нему тычинок придают растению неповторимый образ. Коровяк обыкновенный цветет зачастую в конце лета – в июле и в августе. Данную траву можно встретить в средней полосе России на лесных опушках и полянах, в оврагах и просеках, а также по берегам рек.

Полезные свойства коровяка

Коровяк богат каротином, аскорбиновой кислотой, флавоноидами, сахарами, дубильными веществами и эфирным маслом. Известно, что эта трава является прекрасным отхаркивающим средством с противовоспалительным, противосудорожным и обезболивающим действием. Наряду с этим коровяк может похвастаться уникальными ранозаживляющими возможностями.

Такой богатый химический состав коровяка предполагает наличие множества полезных свойств, которые можно применять для пользы человеческого организма:

обладает сосудорасширяющими свойствами, улучшающими кровоток;

помогает разжижению мокроты в бронхах, облегчая ее выведение;

эффективен при лечении геморроя и анальной трещины;

обладает противовирусным действием против герпеса, штаммов гриппа А и В;

способствует понижению артериального давления;

применяется при невралгии, дистрофии, приступах эпилепсии;

используется при диарее и отравлениях;

полезен при терапии гастрита, колита, энтерита;

помогает при проблемах с почками и мочевым пузырем;

наружно применяется для избавления от фурункулов, гнойников, дерматитов, для заживления ран и ожогов.

Коровяк — применение в народной медицине

Настой цветков коровяка обыкновенного нередко применяют при сильном кашле, коклюше, бронхите, а также при воспалении легких и кровохарканье. Он отлично выводит густую мокроту из бронхов и легких за счет входящей в его состав слизи. Народная медицина рекомендует использовать эту траву при сильном насморке, астме и одышке.

При радикулите, артрите, невралгии хорошо помогают компрессы с настойкой: цветки помещают в спирт, соблюдая пропорцию 1:10. Срок настаивания – 10 дней.

цветки помещают в спирт, соблюдая пропорцию 1:10. Срок настаивания – 10 дней. Для заживления ран и язв отлично действует нанесение на пораженные участки мази: смешать растертые в порошок семена растения с качественным сливочным маслом в пропорции 1:2. Масло перед смешиванием подогреть.

смешать растертые в порошок семена растения с качественным сливочным маслом в пропорции 1:2. Масло перед смешиванием подогреть. От головной боли рекомендуется настой цветков: 1 дес. л. сырья заварить в 0,2 л кипятка. Через 10 минут выпить. В день разрешается проводить процедуру дважды.

1 дес. л. сырья заварить в 0,2 л кипятка. Через 10 минут выпить. В день разрешается проводить процедуру дважды. Для лечения цистита, ревматизма, при проблемах с почками и пищеварением можно сделать отвар: 1 ст. л. перетертых листьев запарить 0,2 л воды и кипятить 5 минут. Настаивать полчаса. Пить 3 раза в день.

1 ст. л. перетертых листьев запарить 0,2 л воды и кипятить 5 минут. Настаивать полчаса. Пить 3 раза в день. При бронхите и трахеите необходимо заварить чай с травой коровяка: на 0,2 л кипятка положить 2 г травы и подождать 15 минут. Принимать 2 недели трижды в день по 0,1 л.

на 0,2 л кипятка положить 2 г травы и подождать 15 минут. Принимать 2 недели трижды в день по 0,1 л. Для заживления анальной трещины и лечения геморроя готовят свечи: смешать по 2 ст. л. цветков ромашки и коровяка, травы льнянки. Измельчить, вместе с 0,1 кг сливочного масла установить на водяную баню на час, периодически помешивать. Укутать и оставить на ночь. Утром вновь поставить смесь на баню и добавить 10 г воска. Растопленную смесь вылить в миску, из остывающей – слепить свечи. Применять на ночь 10 дней.

смешать по 2 ст. л. цветков ромашки и коровяка, травы льнянки. Измельчить, вместе с 0,1 кг сливочного масла установить на водяную баню на час, периодически помешивать. Укутать и оставить на ночь. Утром вновь поставить смесь на баню и добавить 10 г воска. Растопленную смесь вылить в миску, из остывающей – слепить свечи. Применять на ночь 10 дней. Для улучшения состояния при псориазе поможет снадобье из свежей травы и цветков: 1 кг сырья поместить в 5 л воды и проварить на слабом огне 5 минут. Дать остыть. Принимать ванну с таким отваром ежедневно по 20 минут.

1 кг сырья поместить в 5 л воды и проварить на слабом огне 5 минут. Дать остыть. Принимать ванну с таким отваром ежедневно по 20 минут. При радикулите, ревматизме, заболеваниях суставов, невралгии помогает растирание настойкой: 1 ст. л. цветков поместить в 10 ст. л. водки и настоять 3 дня.

1 ст. л. цветков поместить в 10 ст. л. водки и настоять 3 дня. При ушибах, воспалении слизистой оболочки, воспалении среднего уха, при возникновении фурункула в ухе, при ушной боли, для лечения десен можно воспользоваться рецептом «королевского масла» для примочек: в прозрачную посуду поместить 3 ст. л. цветов и влить 0,1 л оливкового масла (можно заменить очищенным подсолнечным). Оставить на солнце на месяц. Ежедневно встряхивать. Отфильтровать, хранить в холодильнике.

Кроме того, это замечательное растение прекрасно справляется с болезнями селезенки и печени, воспалениями желудка и кишечника. Чтобы достигнуть заметного эффекта в лечении, практически всегда коровяк применяется в сочетании с другими травами.

Коровяк от геморроя

Коровяк обыкновенный можно назвать одним из лучших средств при лечении геморроя. Это лекарственное растение способствует нормализации функций желудочно-кишечного тракта, а самое главное – способен быстро остановить кровотечение, сняв воспалительный процесс с геморроидальных узлов. Используется отвар из корней коровяка для сидячих ванн. Также можно делать припарки на область ануса из предварительно измельченных листьев и цветков этой лечебной травы.

Настойка коровяка

Настойка коровяка делается из 100 граммов свежесобранных цветков и 250 граммов спирта. Настаивать средство необходимо не менее 20 дней и только затем процедить. Такое лекарство незаменимо в качестве втираний при ревматических, нервных и артрических болях.

Листья коровяка

Листья коровяка следует запасать вместе со сбором цветов в солнечные дни. Хорошо высушенные листья длительное время хранят серо-зеленый цвет. На вкус они слегка горьковаты и не имеют никакого запаха. В лекарственных целях рекомендуется варить листья в молоке, чтобы унять боль при ожогах или при геморрое.

Цветки коровяка

Целебные цветки коровяка применяются в качестве смягчения при кашле и одышке, а также они входят в известный грудной сбор. Собранные цветки необходимо хорошо просушить на свежем воздухе, аккуратно перемешивая. Если технология сушки не будет нарушена, то они не потеряют своего желтого оттенка и будут иметь приятный медовый аромат.

Коровяк обыкновенный

Чтобы коровяк обыкновенный не потерял своих целебных качеств и легкого золотистого окраса в процессе сбора и сушки, необходимо его собирать в сухое время суток. В хорошем сырье не должно быть чашечек цветков. Сушку можно проводить в помещении, но тогда оно должно быть хорошо проветриваемым. Сразу после заготовки рекомендуется цветки поместить в герметично закрывающуюся посуду или использовать в качестве необходимого компонента в составе различных сборов. В народной медицине главным образом используются листья и цветки, которые собирают в конце лета.

Коровяк скипетровидный

Не секрет, насколько широко применяются коровяк скипетровидный для лечения геморроя. Помимо этого, именно данный вид входит в состав разных лечебных настоек. Данное растение обладает такими лекарственными свойствами как отхаркивающее, мочегонное, потогонное и противовоспалительное. Именно коровяк скипетровидный излечивает легочные заболевания даже в запущенной форме.

Коровяк «царский скипетр»

Данное растение действительно очень похоже по форме на величественный царский скипетр. Такая трава может иметь внушительные размеры, вырастая до 2 м. Цветет этот вид практически круглое лето. Распустившиеся цветки собирают, сушат и делают уникальные настойки, которые вылечивают многие внутренние органы человека. А самое главное, что коровяк «царский скипетр» великолепно снимает боли различного характера.

Коровяк «медвежье ухо»

Коровяк «медвежье ухо» отличается от других видов аналогичного растения небольшими размерами венчика и двумя нижними тычинками. Эта незаменимая для народной медицины трава произрастает на песчаных склонах и лесных полянах. Цветение продолжается с июля по август.

Коровяк фиолетовый

Коровяк фиолетовый является изящным многолетним растением с нежными фиолетовыми цветками. Прямостоячий стебель бывает как многолиственным, так и безлистным. Цветки собраны в негустые простые кисти. Плод представлен в виде яйцевидной коробочки, большая часть которой голая. Цветет эта трава в июне и начале июля. Настой коровяка фиолетового прекрасно стимулирует сердечную деятельность и двигательную активность кишечника человека.

Коровяк гибридный

Коровяк гибридный – это неприхотливое двухлетнее растение с прямостоячими стеблями и черешковыми прикорневыми листьями, собранными в розетку. Соцветия желтого цвета представлены в виде метелки или колоса. Эта трава является засухоустойчивой и морозостойкой, а также любит свет. Коровяк гибридный даёт обильный самосев, зачастую засоряя прилегающие участки земли.

Коровяк метельчатый

Коровяк метельчатый – это особая разновидность коровяка, которая отличается высотой прямостоячего стебля до 130 см и наличием зубчатых листьев. Цветки растения собраны в своеобразную кисть, а плод представляет собой в коробочку. Встречается коровяк метельчатый как на Урале, так и в Поволжье, в основном на склонах холмов и сухих лугах. Цветение этой травы наблюдается с июня по август. Установлено, что настои из нее способны понижать кровяное давление.

Коровяк черный

Для коровяка черного характерны веретеновидный корень и прямостоячий стебель, не превышающий 1 м в высоту. Это растение имеет очередные листья, а цветки коровяка собраны в необычные пучки. Цветет эта трава всё лето, начиная с июня и до конца августа. Как правило, в медицине используются для лечения верхних дыхательных путей только цветки коровяка черного, которые имеют сладковатый запах даже в засушенном виде.

Коровяк густоцветковый

Двухлетний густоцветковый коровяк на втором году жизни имеет цветоносный стебель, средняя высота которого составляет около 70–80 см. Это растение покрыто войлочным опушением, а прикорневые листья поражают своей продолговатой формой. Густые верхушечные кисти образует соцветия. Плод представляет собой коробочку эллиптической формы, размер которой не превышает 1 см. Цветет это растение всё лето, а семена созревают в начале осени.

Коровяк олимпийский

Коровяк олимпийский – это крупное многолетнее растение, которое достигает 2 м в высоту. Данная трава имеет большие удлиненные листья сероватого оттенка. Цветки не превышают 3 см в диаметре и собраны в незатейливое метельчатое соцветие. Цветение коровяка олимпийского происходит в июле.

Противопоказания к применению коровяка

Серьезных противопоказаний к использованию коровяка в медицине не зафиксировано. Но стоит учитывать индивидуальная непереносимость каждым конкретным человеком.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!