Космонавт Антон Шкаплеров разбирает фото, сделанные на орбите, и показывает Наш Крым

Уроженец Балаклавы, Герой России, летчик-космонавт Антон Шкаплеров разбирает фото, сделанные в космосе, на борту Международной космической станции.

Привет, мой родной Крым. Рад снова приветствовать всех жителей нашего прекрасного полуострова с борта Международной космической станции, — комментирует он очередное фото Крымского полуострова, сделанное на орбите. — Потихоньку я начинаю разбирать фотографии, сделанные в течение этих двух недель на орбите. Накопился уже довольно большой объем! А какие места вы хотели бы увидеть из космоса?

Напомним, во вторник, 5 октября Антон Шкаплеров доставил на борт МКС первый в мировой истории киноэкипаж. Актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко провели съемки сцен художественного фильм «Вызов». 17 октября они вернулись на Землю на корабле «Союз МС-18» с космонавтом Олегом Новицким. Ну а Шкаплеров заступил на очередную космическую вахту.

Фото: Instagram Антона Шкаплерова.

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