«Костяная нога»: почти киношная история в Ялте с патрулем ДПС, наркотиками, бегством и переломом ноги

В Ялте сотрудники ГИБДД в Ялте изъяли наркотики у пассажира иномарки, который при попытке скрыться упал в придорожную канаву и сломал ногу

Сотрудниками отдельной специальной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Крым в городе Ялте поздно вечером был остановлен для проверки документов автомобиль «Hyundai» под управлением 32-летнего мужчины. В ходе общения с водителем выяснилось, что гражданин не имеет права управления транспортными средствами. Вместе с водителем в салоне машины находились два его приятеля, которые вызвали у полицейских подозрение своим внешним видом и поведением: состояние молодых людей указывало на то, что они, возможно, находятся под воздействием наркотиков. После того, как инспекторы ДПС спросили, имеются ли у них при себе запрещенные в гражданском обороте предметы, один из мужчин неожиданно бросился убегать. В темноте мужчина оступился и упал в глубокую яму и повредил себе ногу, — рассказали в МВД по РК.

Сотрудники полиции помогли мужчине выбраться на дорогу и оказали ему первую помощь.

На место происшествия были вызваны скорая помощь и следственно-оперативная группа, которая изъяла у мужчины сверток с растительным веществом. Экспертизой установлено, что в пакете находится марихуана массой около 8 грамм.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Водитель автомобиля «Hyundai», на котором передвигались трое мужчин, отстранен от управления транспортный средством, машина отправлена на спецстоянку.