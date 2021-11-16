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«Ковид» не отпугнул. Уровень бронирования отелей на новогодние каникулы в Крыму - 60%
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

«Ковид» не отпугнул. Уровень бронирования отелей на новогодние каникулы в Крыму — 60%

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:46 16.11.2021

Уровень бронирования объектов размещения на новогодние каникулы в Крыму составляет в среднем 60%, а в крупных и востребованных семейных курортных комплексах – до 90%.  Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в эфире «Радио Спутник в Крыму».  Он также отметил, что ранее бронирование дает возможность большего выбора и экономии для туристов, а пакетные предложения туроператоров позволяют выбрать путешествие, включая перелеты и экскурсионную программу.

Более подробно о новогодней загрузке объектов туристической отрасли, о новых предложениях на рынке и трендах сезона, глубине бронирования и спросе на новогодние праздники в целом по стране, а также о механизмах заполнения и расширения сезонных рамок пойдет речь в обсуждении спикеров на  пленарной секции «Внутренний туризм в России и COVID-19: сохранение или развитие» Межрегионального форума «Интурмаркет. Открытый Крым».

Крупные туроператоры поделятся своей аналитикой, представители власти курортных регионов расскажут о разработке собственных турпрограмм для зимних каникул. В форуме примут участие самые яркие представители бизнеса, а возможности онлайн подключения позволят присоединиться к дискуссиям неограниченному количеству слушателей, — сообщили в минкурортов РК.

Форум состоится 18-19 ноября. Регистрация и полная программа на сайте.

«Ковид» не отпугнул. Уровень бронирования отелей на новогодние каникулы в Крыму - 60%

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