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«Верево Сити»
«Ковидная» статистика минувших суток: в Севастополе «плюс» 127 человек, заразившихся COVID-19
Фото: Департамент здравоохранения Севастополя

«Ковидная» статистика минувших суток: в Севастополе «плюс» 127 человек, заразившихся COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 17:49 05.09.2021

По состоянию на 5 сентября в Севастополе зарегистрировано 127 новых случаев заболевания COVID-19. По информации городского правительства, за сутки 107 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 48 до 95 лет.

Всего в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели 27 844 человека. В настоящий момент выздоровели 25 276 человек, 1 035 умерли.

Под наблюдением находится 741 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. Единая «горячая линия» в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

«Ковидная» статистика минувших суток: в Севастополе «плюс» 127 человек, заразившихся COVID-19

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