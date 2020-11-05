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«Ковидная» сводка по Севастополю: за прошедшие сутки 81 новый случай заражения
Фото: пресс-служба правительства Севастополя

«Ковидная» сводка по Севастополю: за прошедшие сутки 81 новый случай заражения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 13:46 05.11.2020

По состоянию на утро 5 ноября в Севастополе зарегистрирован 81 новый случай заболевания COVID-19. Из них 49 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные —  на амбулаторном лечении.  Заболевшие – местные жители  в возрасте от восьми лет до 81 года.

По информации городского правительства, 51 человек выписан после выздоровления.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 2799 человек. В настоящий момент выздоровели 1 873 человека, 72 человека умерло.

На сегодняшний день с подтверждённым диагнозом COVID-19 в стационарах 300 человек: 158 — в инфекционной больнице, 140 — в девятой горбольнице, двое в госпитале Минобороны. В «Изумруде» — 31 человек. На амбулаторном лечении — 531 пациент. Под наблюдением находится 604 человек — это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён. В режиме обсерватора работает пансионат «Солнышко».

«Ковидная» сводка по Севастополю: за прошедшие сутки 81 новый случай заражения

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