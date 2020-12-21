Красные сухие и полусладкие вина Крыма стали лидерами страны рейтинга Роскачества

Красные и полусладкие вина Крыма стали лидерами страны рейтинга Роскачества. Об итогах ежегодного исследования вин, произведенных из российского винограда, реализуемого Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке Россельхозбанка, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Роскачество опубликовало итоги ежегодного исследования вин, произведенных из российского винограда, реализуемого Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке Россельхозбанка. Крымские красные вина выдержали в рейтинге огромную конкуренцию и стали лидерами проекта «Винный гид России». Это традиционно самая многочисленная категория в исследовании: 106 образцов красных тихих вин.

В исследование вошло 38 торговых марок вин из российского винограда, выпущенных на 31 предприятии. География исследования красных вин в этом году охватывала четыре крупнейших винодельческих региона страны: Краснодарский край, Крым и Севастополь, Ростовскую область, а также новый регион на винной карте России – Волгоградскую область.

В исследование вошли красные тихие вина следующих брендов: «Абрау», «Адагум», «Бюрнье», «Вилла Звезда», «Винодельня Ведерниковъ», «Винодельня «Покровская», «Высокий берег», «Долина», «Донское», «Казачьи погреба», «Кубань-Вино», «Массандра», «Мысхако», «Русская лоза», «Саук-Дере», «Солнечная Долина», «Усадьба Мысхако», «Усадьба Перовских», «Фанагория», «Хороший год», «Цимлянские вина», «Южная винная компания», Agora, Alma Valley, Aristov, AV, Butterfly, Chateau Pinot, Chateau Tamagne, Esse, Gai-Kodzor, Golubitskoe Estate, Inkerman, Millstream, Raevsky wines, Sort, Sun Valley, ZB.

Крымские виноделы представили 11 торговых марок с защищенным географическим указанием «Крым». Первые две строчки в рейтинге заняли компании из западной части полуострова. Лучшее красное вино исследования в этом году было произведено под брендом Esse из винограда Каберне Совиньон. Образец «Esse Каберне», отборное вино столовое сухое красное 2018 года винодельческой компании «Сатера» в этом году получил от экспертов оценку 83,66 балла из 100 возможных. На втором месте в категории сухих красных также крымское вино от производителя Alma Valley. AV Cuvee, вино с ЗГУ «Крым», сухое красное из сортов Каберне Совиньон, Мерло и Саперави 2017 года урожая, — прокомментировал вице-премьер.

В категории образцов полусладких вин лучшими также стали крымские виноделы.

Жюри присудило полусладкому красному «Саперави» АО «ПАО «Массандра» 81,73 балла. На втором месте полусладкое «Мерло» того же производителя, — отметил Андрей Рюмшин.

Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.

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Фото и материалы: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.