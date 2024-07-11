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Красота дикого пляжа требует жертв..? Спасение девушки на Фиоленте

Красота дикого пляжа требует жертв..? Спасение девушки на Фиоленте

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:30 11.07.2024

Отдыхающая получила травму на мысе Фиолент, в районе дикого пляжа «Баунти». Эта информация поступила в экстренные службы вечером 10 июля. К месту сразу же выдвинулись сотрудники аварийно-спасательной части МЧС России по городу Севастополю и Спасательной службы города.

По прибытии выяснили: пострадавшая, оступившись на каменистом побережье, упала и сломала ногу. Незамедлительно спасатели: наложили шину на конечность, катером доставили девушку в Балаклаву, передали медицинской бригаде, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе. 

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источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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ГУ МЧС России в Севастополе
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