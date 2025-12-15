Кража в сортировочном комплексе Симферопольского района — два смартфона в итоге не дошли до своих покупателей

По информации, поступившей в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району, из сортировочного комплекса были похищены мобильные телефоны, которые так и не дошли до тех, кто ждал свои долгожданные посылки.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали 33-летнего местного жителя, работающего в данной организации. По данным следствия, злоумышленник, воспользовавшись служебным положением и доступом к товару, в ночную смену совершил кражу двух смартфонов. Один из телефонов он вынес, спрятав среди мусора, а второй – под одеждой. Позднее эти устройства были им проданы за 16 тысяч рублей, которые мужчина успел потратить на собственные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
