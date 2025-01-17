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Крещение Господне в Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском монастыре
фото: Пресс-служба Топловского монастыря

Крещение Господне в Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском монастыре

Опубликовал: КрымPRESS в Праздники в Крыму 21:28 17.01.2025

В Свято-Троице-Параскевиевском Топловском женском монастыре:

  • 18 января, после литургии будет отслужено Навечерие Крещения. Пройдет освящение колива.
  • 18 января, в 9.00 у источника св. Параскевы состоится молебен с Великим освящением воды.
  • В ночь с 18 на 19 января состоится ночная служба в честь Крещения Господня — Богоявления. Начало в 23.00 в Параскевиевском храме. Исповедь на службе.
  • 19 января, в 4.00 у Трехсвятской колонки у храма св. Параскевы состоится молебен с Великим освящением воды.
  • С 10.00 (18 января) до 17.00 (19 января) на 30 часов без перерыва будут открыты купель св. Параскевы, иконная лавка и чайная.
  • Купели Георгия Победоносца и Трех Святителей будут открыты постоянно.
источник: пресс-служба Топловского монастыря
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