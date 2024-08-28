В Севастополе полиция задержала супружескую пару, которая намеревалась сбыть крупную партию метадона на территории города.

Сотрудниками УНК УМВД России по г. Севастополю задержан 36-летний приезжий из Ростовской области и его 32-летняя подельница, в квартире которых обнаружена крупная партия метадона, предназначенная для последующего сбыта. Ранее оперативниками наркоконтроля была получена информация о том, что пара может быть причастна к сбыту наркотических средств на территории Севастополя, а также может хранить по месту жительства метадон в крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. При обследовании их съемной квартиры полицейскими обнаружены полимерный пакет и 21 сверток, внутри которых находилось кристаллообразное вещество белого цвета, а также упаковочный материал и электронные весы с наслоениями неизвестного вещества. В соответствии с заключением эксперта изъятое вещество является наркотическим средством метадоном общей массой около 75 граммов, а на поверхности предоставленных на исследование весов имеются наслоения того же наркотика, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Установлено, что подозреваемый устроился закладчиком в один из наркомаркетов в теневом сегменте сети «Интернет». В его обязанности входило получение крупной партии наркотических средств, их фасовка на разовые дозы и оборудование тайников. Поскольку в результате длительного употребления запрещенных веществ у мужчины плохо функционировала правая рука, его жена вызвалась оказать помощь и вместе с возлюбленным фасовала наркотики и раскладывала «закладки» в неприметных местах. Получив для реализации очередную крупную партию наркотика, по указанию куратора, злоумышленник вместе с подельницей должны были оборудовать тайники на территории Севастополя, однако были задержаны правоохранителями.

Кроме того, при осмотре мобильного телефона задержанного, полицейские обнаружили координаты последних оборудованных парой тайников с наркотическим средством, при осмотре которых в одном из них изъят сверток с метадоном массой около 0,5 грамма.

Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до двадцати лет лишения свободы. Фигуранты заключены под стражу.

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