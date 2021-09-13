Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Кристина Михнева из Севастополя взяла «серебро» международного борцовского турнира в Минске

crimeapress_news

Кристина Михнева из Севастополя взяла "серебро" международного борцовского турнира в Минске
фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Кристина Михнева из Севастополя взяла «серебро» международного борцовского турнира в Минске

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:27 13.09.2021

Мастер спорта России Кристина Михнева из Севастополя стала серебряным призером юбилейного, 50-го международного турнира по вольной борьбе на призы легендарного борца, трехкратного победителя Олимпийских игр, семикратного чемпиона мира Александра Медведя. Соревнования с 10 по 12 сентября прошли в столице Белоруссии – Минске.

В женском турнире в финале весовой категории до 57 кг Кристина Михнева в равной схватке уступила еще одной россиянке – Веронике Чумиковой (0:2), действующей чемпионке страны и серебряному призеру чемпионата Европы нынешнего года. Отметим, что всего в соревнованиях (мужской и женский турниры) приняли участие более 200 атлетов из Белоруссии, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Ирана и ряда других стран, — сообщает «Крымский спорт».

 

Кристина Михнева из Севастополя взяла "серебро" международного борцовского турнира в Минске

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.