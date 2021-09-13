Кристина Михнева из Севастополя взяла «серебро» международного борцовского турнира в Минске

Мастер спорта России Кристина Михнева из Севастополя стала серебряным призером юбилейного, 50-го международного турнира по вольной борьбе на призы легендарного борца, трехкратного победителя Олимпийских игр, семикратного чемпиона мира Александра Медведя. Соревнования с 10 по 12 сентября прошли в столице Белоруссии – Минске.

В женском турнире в финале весовой категории до 57 кг Кристина Михнева в равной схватке уступила еще одной россиянке – Веронике Чумиковой (0:2), действующей чемпионке страны и серебряному призеру чемпионата Европы нынешнего года. Отметим, что всего в соревнованиях (мужской и женский турниры) приняли участие более 200 атлетов из Белоруссии, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Ирана и ряда других стран, — сообщает «Крымский спорт» .