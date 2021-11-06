Кристина Михнева из Севастополя — взяла «серебро» первенства мира по женской борьбе среди юниорок

Мастер спорта России Кристина Михнева из Севастополя (тренер – Артем Хлопов) завоевала «серебро» первенства мира по женской борьбе среди юниорок до 24 лет. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде.

Кристина Михнева представляла Россию в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале спортсменка из Севастополя в упорнейшей борьбе одолела Патрицию Гил из Польши (4:3), в полуфинале оказалась сильнее Эстер Колаволе из Нигерии (9:5), а вот в финале, к сожалению, уступила украинке Алине Акобия (1:5), — сообщает «Крымский спорт» .

Напомним, Кристина Михнева является действующей чемпионкой Крыма и Южного федерального округа, бронзовым призером чемпионата России.