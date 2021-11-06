Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Спорт в Крыму | Кристина Михнева из Севастополя — взяла «серебро» первенства мира по женской борьбе среди юниорок

crimeapress_news

verevo
Кристина Михнева из Севастополя - взяла "серебро" первенства мира по женской борьбе среди юниорок
фото: Kadir Caliskan (uww.org)

Кристина Михнева из Севастополя — взяла «серебро» первенства мира по женской борьбе среди юниорок

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:44 06.11.2021

Мастер спорта России Кристина Михнева из Севастополя (тренер – Артем Хлопов) завоевала «серебро» первенства мира по женской борьбе среди юниорок до 24 лет. Соревнования проходят в столице Сербии – Белграде.

Кристина Михнева представляла Россию в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале спортсменка из Севастополя в упорнейшей борьбе одолела Патрицию Гил из Польши (4:3), в полуфинале оказалась сильнее Эстер Колаволе из Нигерии (9:5), а вот в финале, к сожалению, уступила украинке Алине Акобия (1:5), — сообщает «Крымский спорт».

Напомним, Кристина Михнева является действующей чемпионкой Крыма и Южного федерального округа, бронзовым призером чемпионата России.

Кристина Михнева из Севастополя - взяла "серебро" первенства мира по женской борьбе среди юниорок

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.