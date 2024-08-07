фото: Всероссийская федерация самбо
Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко из Керчи – призеры международного турнира по самбо
Опубликовал: КрымPRESS
в Спорт
14:23 07.08.2024
спорт в Крыму 2024-08-07
Керчанки Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко (тренер – Владимир Красов) стали призерами VIII международного турнира по самбо памяти заслуженного тренера СССР Михаила Геннадьевича Бурдикова. Соревнования с 4-го по 7-е августа проходят в Кстове Нижегородской области.
Обе крымчанки поднялись на пьедестал почета в весовой категории до 50 кг. У Кристины Варламовой – «серебро», у Екатерины Варламовой – «бронза». В соревнованиях принимают участие более 300 самбистов из России, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи и Сенегала, — сообщает «Крымский спорт».
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