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Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко из Керчи – призеры международного турнира по самбо
фото: Всероссийская федерация самбо

Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко из Керчи – призеры международного турнира по самбо

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:23 07.08.2024

Керчанки Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко (тренер – Владимир Красов) стали призерами VIII международного турнира по самбо памяти заслуженного тренера СССР Михаила Геннадьевича Бурдикова. Соревнования с 4-го по 7-е августа проходят в Кстове Нижегородской области.

Обе крымчанки поднялись на пьедестал почета в весовой категории до 50 кг. У Кристины Варламовой – «серебро», у Екатерины Варламовой – «бронза». В соревнованиях принимают участие более 300 самбистов из России, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи и Сенегала, — сообщает «Крымский спорт»

 

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