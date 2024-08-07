Кристина Варламова и Екатерина Бондаренко из Керчи – призеры международного турнира по самбо

Обе крымчанки поднялись на пьедестал почета в весовой категории до 50 кг. У Кристины Варламовой – «серебро», у Екатерины Варламовой – «бронза». В соревнованиях принимают участие более 300 самбистов из России, Белоруссии, Казахстана, Южной Кореи и Сенегала, — сообщает «Крымский спорт».