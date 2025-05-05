Кровлю на здании общежития реабилитационного центра в Евпатории обустроили более чем на 50%

На здании общежития, которое строится для медицинских работников Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории, устройство кровли выполнено более чем наполовину. Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства».

Общая площадь семиэтажного здания общежития составляет более 9 тыс. кв. метров. Проживать там в комфортных условиях будут более 220 сотрудников медучреждения. В настоящее время на объекте ведется монтаж кровли – работы выполнены уже более чем на 50%. Также строители проводят работы по устройству фасадов, внутренних перегородок и инженерных сетей, — рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе «Единого заказчика» добавили, что в общежитии обустроят более 150 квартир для размещения одного или двух человек. В будущем на территории здания также появятся спортивная и детские площадки, пешеходные дорожки и малые архитектурные формы.

На территории реабилитационного центра сейчас также активно строятся пансионат для проживания детей с их родителями и корпус с обеденным залом. Первое здание соединят теплым переходом с другими корпусами, во втором же предусмотрят проектно-конструкторские мастерские, а также мультимедийный зал для интерактивных игр.

Детский реабилитационный центр в Евпатории возводится на объединённой территории грязелечебницы «Мойнаки» и санатория «Родина». Он предназначен для детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и иными заболеваниями.

источник: пресс-служба «Единого заказчика в сфере строительства»

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