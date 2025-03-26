Круглогодичный курорт «Золотые пески» в Крыму сможет принимать 1 миллион туристов в год

Сергей Аксёнов напомнил, что масштабный проект реализуется в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство». Объем государственной поддержки составит около 13 млрд рублей.

Средства из республиканского и федерального бюджетов будут направлены на создание необходимой инфраструктуры, в том числе газораспределительных и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Также будет произведен перенос существующей региональной автомобильной дороги за железнодорожные пути. Это позволит увеличить планировочные возможности земельных участков, уменьшит количество необходимых пешеходных переходов, а также сократит негативное экологическое влияние на рекреационную территорию, – цитирует пресс-служба Главу республики.

По словам Сергея Аксёнова, инвестор уже разработал документацию по детальной планировке территории и генеральный план курорта.

В настоящее время разрабатывается мастер-план, включающий финансово-экономическую модель и архитектурно-планировочные решения. Общая площадь курорта – более 200 гектаров. На текущий момент площадь проектирования – 52,6 га, в том числе 33,3 га непосредственно под отели и санатории, 12 га – озеленение, благоустройство и внутреннюю дорожную сеть, а еще 7,3 га – объекты якорной инфраструктуры. Отдельное внимание современному оборудованию пляжей, которые все останутся общедоступными, – поделился Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что открытие круглогодичного курорта позволит привлечь в республику дополнительный туристический поток. «В целом, это создаст условия для роста производства продуктов питания и общепита, развития экскурсионной деятельности, а в конечном итоге позволит увеличить налоговые поступления и улучшить экономическую ситуацию и качество жизни жителей», – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым