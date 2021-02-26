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Круизы по Черному и Азовскому морям возобновятся в июне этого года
Фото: neufal54, pixabay.com

Круизы по Черному и Азовскому морям возобновятся в июне этого года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 26.02.2021

Туристические компании анонсировали на июнь 2021 года открытие круизных морских путешествий по Черному и Азовскому морям. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

В июне теплоход «Князь Владимир» отправится в круиз по маршруту «Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи», — говорится в сообщении.

Теплоход «Мустай Карим» совершит шесть путешествий из Ростова-на-Дону и Анапы. Судно также выполнит три оборотных круиза со стоянками в Ростове-на-Дону, Азове, порту «Кавказ», Новороссийске и Анапе. Во время плавания теплоход пройдет через Керченский пролив под Крымским мостом.

Круизы по Черному и Азовскому морям возобновятся в июне этого года

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