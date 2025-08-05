Крым: более 960 млн рублей поступило в бюджет от аренды имущества и земель, находящихся в республиканской собственности

За этот период Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым было заключено 1267 договоров аренды земельных участков общей площадью свыше 8450 га. В результате бюджет республики пополнился на сумму почти 490 млн рублей.

Кроме этого, поступило более 473 млн рублей дохода от аренды имущества, находящегося в собственности республики. Это превысило планируемые показатели первого полугодия почти на 160 млн рублей.

Сегодня одна из ключевых задач – сохранить и обеспечить эффективное использование государственного имущества. Продолжаем работать в этом направлении, – говорится в сообщении.