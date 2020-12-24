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Крым будет добиваться от Украины выдачи организатора энергоблокады полуострова – Ленура Ислямова
Фото: "Обозреватель"

Крым будет добиваться от Украины выдачи организатора энергоблокады полуострова – Ленура Ислямова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 24.12.2020

Крымские власти намерены добиваться выдачи бывшего вице-премьера республики Ленура Ислямова, осужденного за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности России (подробнее о заочном приговоре — ЗДЕСЬ ).

Выдачи добиваться будем. Дай бог, чтобы он попался в руки российского правосудия. Жулики, которые принесли ущерб Крыму, должны сидеть в тюрьме, без вариантов. Не только по Ислямову, есть персонажи, которые с 2014 года уезжали на Украину. Рано или поздно мы их достанем, — прокомментировал Глава РК Сергей Аксёнов.

Он отметил, что «будут приняты процессуальные меры». По мнению Аксёнова, приговор (19 лет колонии строгого режима) – слишком мягкий, учитывая совершенные Ислямовым преступления в отношении крымчан.

Крым будет добиваться от Украины выдачи организатора энергоблокады полуострова – Ленура Ислямова

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