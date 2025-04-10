Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крым: денежную компенсацию вместо земельного участка участники СВО могут оформить после получения уведомления из администрации
Новости Республики
Крым: денежную компенсацию вместо земельного участка участники СВО могут оформить после получения уведомления из администрации

Крым: денежную компенсацию вместо земельного участка участники СВО могут оформить после получения уведомления из администрации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:32 10.04.2025

Денежную компенсацию вместо земельного участка участники СВО смогут оформить после получения соответствующего уведомления из администрации, куда подавали документы на постановку в очередь. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Крым Лариса Кулинич.

Напомним, в Крыму был принят закон, позволяющий участникам СВО, находящемся в очереди на получение земельного участка, выбрать вместо участка денежную компенсацию.

Однако, для того, чтобы заявители могли воспользоваться этим правом, необходимо утвердить определенный Порядок, который будет регулировать эту процедуру.

Такой Порядок был разработан Минимуществом Крыма и на данный момент документ проходит процедуру согласования. После утверждения Порядка органы местного самоуправления начнут направлять уведомление всем участникам СВО, стоящим в очереди и которые еще не получили земельный участок. Уведомление будет направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручено лично заявителю под подпись, — разъяснила министр Лариса Кулинич.

Таким образом, заявителям желающим реализовать свое право на получение денежной компенсации вместо земельного участка, необходимо дождаться утверждения порядка и получения соответствующего уведомления от органа местного самоуправления.

Узнайте больше:  8 апреля - день Гавриила Благовеста. Ничего важного не делать!

Более подробные разъяснения будут размещены на сайте Минимущества Крыма и в социальных сетях после вступления в силу Порядка, который утверждается Советом министров Республики Крым.

По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: земля в Крыму

земля в Крыму

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x