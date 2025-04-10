Крым: денежную компенсацию вместо земельного участка участники СВО могут оформить после получения уведомления из администрации

Напомним, в Крыму был принят закон, позволяющий участникам СВО, находящемся в очереди на получение земельного участка, выбрать вместо участка денежную компенсацию.

Однако, для того, чтобы заявители могли воспользоваться этим правом, необходимо утвердить определенный Порядок, который будет регулировать эту процедуру.

Такой Порядок был разработан Минимуществом Крыма и на данный момент документ проходит процедуру согласования. После утверждения Порядка органы местного самоуправления начнут направлять уведомление всем участникам СВО, стоящим в очереди и которые еще не получили земельный участок. Уведомление будет направлено почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручено лично заявителю под подпись, — разъяснила министр Лариса Кулинич.

Таким образом, заявителям желающим реализовать свое право на получение денежной компенсации вместо земельного участка, необходимо дождаться утверждения порядка и получения соответствующего уведомления от органа местного самоуправления.

Более подробные разъяснения будут размещены на сайте Минимущества Крыма и в социальных сетях после вступления в силу Порядка, который утверждается Советом министров Республики Крым.

По информации пресс-службы Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым