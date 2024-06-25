«Крым — это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей» — Подоляк

Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, — написал он в Telegram-канале, утверждая, что «мирной жизни» на полуострове не будет.
Новые угрозы прозвучали на фоне атаки ВСУ 23 июня на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом.
источник: ТАСС
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С тегами: Украина и Крым