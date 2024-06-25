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« — это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей» — Подоляк
источник фото: laminarts.ru

«Крым — это большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей» — Подоляк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 25.06.2024

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес Крыма, заявив, что там для ВСУ сотни целей.

Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, — написал он в Telegram-канале, утверждая, что «мирной жизни» на полуострове не будет.

Новые угрозы прозвучали на фоне атаки ВСУ 23 июня на гражданскую инфраструктуру Севастополя тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над городом.

источник: ТАСС

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