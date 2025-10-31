Крым: ежегодную акцию в сфере курортов и туризма «Признание года» дополнили двумя номинациями

Как отметил глава Комитета по курортам и туризму Роман Тихончук, номинация «Лучшее средство размещения без категории» сформирована в связи с принятым законом «О введении в действие на территории Республики Крым эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах», согласно которому могут быть установлены дополнительные требования для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения «гостевой дом».

Ещё одна номинация «Лучший матрос-спасатель» учреждена с целью включения в список номинантов представителей всех профессий сферы курортов и туризма.

источник: пресс-служба Государственного Совета Республики Крым