Крым готов обеспечить молодёжь из других российских регионов работой в летний сезон. В сфере туризма

По словам Ганзия, для участия в мероприятиях «Дней крымского гостеприимства» выезжала большая команда из Крыма, в которую вошли туроператоры и турагенты, руководители санаторно-курортных и гостиничных комплексов под руководством представителей минкурортов республики.

Два региона мы для себя в этом году запланировали – это Воронежская и Ростовская области, учитывая тот турпоток, который у нас идет через трассу М-4 «Дон» на юг сюда, к нашим теплым морям. И, как всегда, программы Дней крымского гостеприимства очень насыщены, – сказал министр.

Традиционно они включают презентации «В Крым за впечатлениями» и «В Крым за здоровьем» для туроператоров, а также крупных промышленных предприятий страны, членов Российского союза промышленников-предпринимателей, федерации профсоюзов и профсоюзных организаций, отметил глава ведомства.

Также запланировано огромное количество встреч в рамках «Дней крымского гостеприимства», когда мы встречаемся отдельно на площадках этих организаций, – заметил гость эфира.

Министр подчеркнул, что в текущем году было подписано соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей для проведения различных совместных мероприятий, чтобы максимально донести, что могут предложить крымские санаторно-курортные комплексы в части лечения и оздоровления, чем Крым отличаемся от других регионов России, что у него сегодня есть нового и что развивается, подчеркнул Ганзий.

Ну и это встречи традиционно со студентами ведущих вузов регионов, которые обучают ребят по направлениям туризма, чтобы в том числе молодых людей приглашать на практику, на работу в летний период, – добавил глава министерства.

Он отметил, что в поездке участвовали и представители сферы образования Крыма, в частности Крымского федерального университета, где также обучают специалистов для сферы туризма, гостеприимства и санаторно-курортной отрасли.

И они презентовали очень интересный, на мой взгляд, турпродукт по научно-популярному туризму в Республике Крым. Это те объекты, которые не были вовлечены в оборот для индустрии гостеприимства. Теперь в том числе наш крымский университет радушно открывает свои двери для наших гостей, – подытожил министр.

Ранее директор научно-клинического центра «Технологии здоровья и реабилитации» КФУ, доцент Елена Бирюкова в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала, что крымские специалисты презентовали в Воронеже в рамках «Дней крымского гостеприимства» разработанное в республике уникальное мобильное приложение цифровых терренкуров «Тропы здоровья» для пациентов санаториев.

источник: РИА Новости Крым