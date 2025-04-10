Крым готов поделиться с историческими регионами опытом интеграции в российское правовое и экономическое пространство

Приветствуя участников мероприятия, Сергей Аксёнов подчеркнул готовность Республики Крым поделиться с историческими регионами практическим опытом интеграции в российское правовое и социально-экономическое пространство.
С момента исторического воссоединения с Россией Крым прошел большой путь. Это уникальный опыт, беспрецедентный по своей сути. Все задачи, с которыми мы столкнулись после возвращения на Родину, были нестандартными, не прописанными ни в одной методичке. Работа велась на конкретный результат, а способы определялись на месте в ручном режиме. В итоге мы приобрели бесценные навыки и умения, которыми всегда готовы поделиться с нашими друзьями, братскими регионами, – сказал Глава республики.
Сергей Аксёнов выразил уверенность, что под руководством Президента Владимира Путина Российская Федерация преодолеет все трудности и преграды, как это уже бывало не раз.
Также участников научно-практической конференции поприветствовал ректор ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова» Чингиз Якубов.
В мероприятии приняли участие сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Андрей Козырев, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Альберт Куршутов, специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Чеченской Республики, другие.
СПРАВКА. V Всероссийская научно-практическая конференция «Потенциал экономического развития и управления региона, повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры: практика субъектов Российской Федерации» проходит 10–11 апреля в городе Симферополе. В рамках мероприятия планируется обсудить темы повышения доходной части консолидированного бюджета субъекта России, системы поддержки развития местного самоуправления, функциональной грамотности в школьном инициативном бюджетировании и др.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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