Крым готов принять на отдых детей из Курской и Белгородской областей, а также из исторических регионов России

Как акцентировал Дмитрий Чернышенко, данное направление является одним из приоритетных в национальном проекте «Молодежь и дети». В текущем году более 40,5 тыс. лагерей по всей стране должны принять порядка 6 млн школьников.

В рамках своего доклада Сергей Аксёнов заявил, что Республика Крым готова дополнительно принять на отдых детей из регионов России, наиболее пострадавших от действий киевского режима.

Мы всегда поддерживаем и оказываем всяческую помощь субъектам, которые сегодня находятся в сложной ситуации. Так, сохраняется договоренность с Белгородской областью – этим летом мы обеспечим отдыхом и оздоровлением за счет республики 300 белгородских школьников. Расширяем аналогичное предложение на Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую, Курскую и Херсонскую области. Готовы принять у себя за счет республики по 300 детей из каждого озвученного субъекта. Организация поездок остается за органами власти этих регионов. Просим коллег прислать соответствующие заявки, – сказал Глава республики.

По словам Сергея Аксёнова, в Крыму общая готовность к летней оздоровительной кампании высокая.

В реестр организаций отдыха детей и их оздоровления включено 54 лагеря, из них в 2025 году будет функционировать 36. Вторая часть лагерей не будет работать из-за проведения капитального ремонта, реконструкции или по решению собственников. Всего планируется оздоровить 190 тыс. детей, – доложил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов проинформировал, что к настоящему времени крымскими лагерями заключен 51 контракт на оздоровление и отдых более 23 тыс. детей из других субъектов России, есть возможность принять дополнительно порядка 15 тыс. ребят.

В текущем году в Крыму количество лагерей с дневным пребыванием составит 345. При этом 11 тыс. сотрудников будут выполнять свои функциональные обязанности. Правоохранительными органами проведены необходимые инструктажи, до 15 мая межведомственные комиссии завершат данную работу.

Сергей Аксёнов выразил признательность Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Правительству России за постоянное содействие по всем возникающим вопросам.

Благодаря вашей поддержке мы дополнительно установили 6 быстровозводимых модульных корпусов, что позволит нам организовать отдых и оздоровление на 300 детей больше в каждую смену. Это достаточно существенно, – подчеркивает Глава Крыма.

Помимо этого, Сергей Аксёнов добавил, что в республике бесплатное оздоровление предоставляется 21 категории детей.

Льготы получают дети участников СВО, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и другие. С этого года в соответствии с поручением Президента Владимира Владимировича Путина мы дополнили указанный перечень пасынками и падчерицами участников СВО, – заключил Глава республики.

В ходе заседания с докладами выступили Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, представители Министерства транспорта РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, другие.

В мероприятии также приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым