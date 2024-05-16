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и ДНР будут совместно продвигать на экспорт сыры, вино и кондитерскую продукцию
фото: pikist.com

Крым и ДНР будут совместно продвигать на экспорт сыры, вино и кондитерскую продукцию

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 13:31 16.05.2024

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) и Республики Крым намерены совместно продвигать свою продукцию на международные рынки, организуя объединенные стенды на выставках, сообщила ТАСС исполняющий обязанности руководителя Центра поддержки экспорта Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства ДНР Мария Сысоева:

Пищевая продукция экспортоориентирована как в Крыму, так и в ДНР. Есть позиции, которые мы можем совмещать и организовывать совместные стенды: сыры, конфеты и другая кондитерская продукция, вино. Рынки сбыта для нас — это страны СНГ, Ближнего Востока, Африки. Будем рассматривать все возможные варианты.

Она сообщила, что центр поддержки экспорта в ДНР начал свою работу 12 апреля 2024 года и выразила надежду, что крымские коллеги помогут в его деятельности. «Я уверена, что будут совместные проекты и стенды на выставках, будем кооперироваться и совместными усилиями добьемся успеха. Нам важно перенять опыт Крыма», — сказала она.

В свою очередь зампредседателя Совета министров-министр финансов Республики Крым Ирина Кивико сообщила, что власти республики поддержат экспортеров ДНР, представляя продукцию совместным стендом на международных выставках.

В прошлом году Крым совместно с Краснодарским краем участвовал в винной выставке в Шанхае единым стендом, который привлек большое внимание. Это хороший опыт. На выставках, в которых Крым планирует участвовать в этом году, в Саудовской Аравии, Турции, мы предлагаем ДНР участвовать с нами, если есть такой интерес, — сообщила Кивико ТАСС.

16-17 мая в Алуште проходит Форум «Время экспорта». В нем принимают участие представители власти, более 300 предпринимателей, эксперты в области экспорта.

Об экспорте из Крыма

Кивико отметила, что ведущими странами-контрагентами в экспорте Республики Крым по итогам 2023 года являются Турция, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Абхазия, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Монголия, Индонезия. Сохраняется повышенный интерес к сотрудничеству со странами Ближнего Востока и Азии.

Товарная структура экспорта республики в основном представлена машиностроительной продукцией (73,6 %), продовольственными товарами и сырьем для их производства (17,2 %), продукцией химической отрасли (3,7 %), металлами и изделиями из них (3,3 %).

В 2023 году более 330 субъектов малого и среднего предпринимательства Крыма получили государственную поддержку, было заключено 20 экспортных контрактов на общую сумму $9,9 млн США на поставки продукции в 12 стран мира.

источник: ТАСС
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